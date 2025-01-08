Белый дом сообщил о плане Байдена обсудить $50 млрд для Киева с властями Италии

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден во время визита в Италию обсудит с властями страны усилия по поддержке Украины в конфликте с РФ, передает РИА Новости.
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