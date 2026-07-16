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Новости Брянска

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В Брянской области взяли под строгую охрану две уникальные природные зоны

В Брянской области взяли под строгую охрану две уникальные природные зоны

Памятник природы «Семецкая дубрава» и заказник «Рамасухский» в Брянской области получили информационные знаки на границах, что поможет защитить редкие виды растений и животных, включая среднего дятла и черного аиста.

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