В Балашихе загорелся склад с горюче-смазочными материалами

В Балашихе загорелась крыша склада горюче-смазочных материалов на площади 1,6 «квадрата». Пресс служба МЧС сообщила, что первые прибывшие на место возгорания пожарные подразделения установили, что горит кровля складского помещения с маслами и ГСМ.