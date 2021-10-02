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В Балашихе загорелся склад с горюче-смазочными материалами

В Балашихе загорелся склад с горюче-смазочными материалами

В Балашихе загорелась крыша склада горюче-смазочных материалов на площади 1,6 «квадрата». Пресс служба МЧС сообщила, что первые прибывшие на место возгорания пожарные подразделения установили, что горит кровля складского помещения с маслами и ГСМ.

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