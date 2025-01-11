Верховный суд поставил точку: Нужно ли дожидаться, пока пешеход полностью пройдёт «зебру» или это необязательно

Оглавление Штрафы за непропуск пешехода: что говорит закон? Как правильно трактовать "уступить дорогу"? Индивидуальный подход к оценке ситуации Показать ещё Пешеходный переход — это не просто часть городской инфраструктуры, но и ключевой элемент обеспечения безопасности на дорогах.