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Верховный суд поставил точку: Нужно ли дожидаться, пока пешеход полностью пройдёт «зебру» или это необязательно

Верховный суд поставил точку: Нужно ли дожидаться, пока пешеход полностью пройдёт «зебру» или это необязательно

Оглавление Штрафы за непропуск пешехода: что говорит закон? Как правильно трактовать "уступить дорогу"? Индивидуальный подход к оценке ситуации Показать ещё Пешеходный переход — это не просто часть городской инфраструктуры, но и ключевой элемент обеспечения безопасности на дорогах.

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