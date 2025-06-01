После ЧП с поездом в Брянской области 250 человек разместили в ПВР

Двести пятьдесят пассажиров поезда после аварии были размещены в пункте временного размещения (ПВР), остальных забрали родные домой, об этом 1 июня рассказал Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».
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