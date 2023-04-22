Двое мужчин на Украине выдавали себя за подростков, чтобы покинуть страну

Госпогранслужба Украины сообщила о попытке двух украинцев в возрасте 20 и 21 года выехать за границу, представившись подростками в возрасте 13 и 15 лет, пишет РИА Новости Парни, используя фальшивые документы, которые были предоставлены им 52-летним местным жителем и которые, как утверждалось, были выданными родителями подростков, пытались пересечь границу с Венгрией в Закарпатской области Украины.