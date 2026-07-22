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ФедералПресс

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По 100 тысяч рублей будут платить в Чувашии за сбитые беспилотники

По 100 тысяч рублей будут платить в Чувашии за сбитые беспилотники

ЧЕБОКСАРЫ, 22 июля, ФедералПресс. Кабинет министров Чувашской Республики под председательством Сергея Артамонова утвердил единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей за каждый ликвидированный или перехваченный беспилотник.

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