По 100 тысяч рублей будут платить в Чувашии за сбитые беспилотники

ЧЕБОКСАРЫ, 22 июля, ФедералПресс. Кабинет министров Чувашской Республики под председательством Сергея Артамонова утвердил единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей за каждый ликвидированный или перехваченный беспилотник.
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