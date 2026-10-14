В Приангарье добыли 483 медведя с начала периода их активности

В Приангарье с начала периода активности медведей добыли 483 особи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
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