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"Православный олигарх" Константин Малофеев и уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова поженились

"Православный олигарх" Константин Малофеев и уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова поженились

Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев и уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова, слухи о романе которых пошли ещё зимой, сыграли свадьбу.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
поп, он и в Африке поп - личность лживая и циничная
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21 час.

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