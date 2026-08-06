Залужный: Украина исчерпала ресурс прогресса в военной сфере

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киев уже задействовал основные доступные военные решения, однако российская сторона сумела адаптироваться к применяемым технологиям и тактике.
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