Дьявол, никак не угомонится. Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале.
Прав Охлобыстин, что сказал , «что нам врагов не надо. У нас есть 1-й канал.»
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lady lyudmila
Познер не наш гражданин. Пусть там делают передачу о нем.
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25 мин.
Boris Borisov
Люди , а вы не заметили , что власть предержащим похрену вс ё наше возмущение , праведный гнев и прочая лабудень .? Сильные мира сего живут так , как будто не видят и не слышат всю эту слизь --народ ! Народ охрип от крика -снять Эрнста и... ЧТО ? Даже Михалков-друг президента , надрывается и ...ЧТО ? Может президент недееспособен, под гипнозом , а глава всему Песков -Эрнст и Познер ?! Ха !
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2 мин.
роман романыч
ребята воюют,а этот пидор с врагом обнимается
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2 мин.
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