Прав Охлобыстин, что сказал , «что нам врагов не надо. У нас есть 1-й канал.»

Boris Borisov

Люди , а вы не заметили , что власть предержащим похрену вс ё наше возмущение , праведный гнев и прочая лабудень .? Сильные мира сего живут так , как будто не видят и не слышат всю эту слизь --народ ! Народ охрип от крика -снять Эрнста и... ЧТО ? Даже Михалков-друг президента , надрывается и ...ЧТО ? Может президент недееспособен, под гипнозом , а глава всему Песков -Эрнст и Познер ?! Ха !