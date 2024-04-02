Медвежий угол
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Медвежий угол

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Прав Охлобыстин, что сказал , «что нам врагов не надо. У нас есть 1-й канал.»

Прав Охлобыстин, что сказал , «что нам врагов не надо. У нас есть 1-й канал.»

Дьявол, никак не угомонится. Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале.

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Комментарии
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lady lyudmila
Познер не наш гражданин. Пусть там делают передачу о нем.
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25 мин.
Boris Borisov
Люди , а вы не заметили  , что власть предержащим  похрену  вс ё  наше возмущение , праведный гнев и прочая лабудень .? Сильные мира сего живут так , как будто не видят и не слышат  всю эту слизь --народ ! Народ охрип от крика -снять Эрнста и... ЧТО ? Даже Михалков-друг президента , надрывается и ...ЧТО ?  Может президент недееспособен, под гипнозом , а глава всему Песков -Эрнст и Познер ?! Ха !
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2 мин.
роман романыч
ребята воюют,а этот пидор с врагом обнимается
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2 мин.

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