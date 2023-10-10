В Одессе прогремел взрыв: нарушена логистическая инфраструктура

« Взрывы повредили логистическую инфраструктуру Одесской области», сообщает Кипер, глава областной военной администрации Известно, что в некоторых районах Украины вчера вечером было объявлено воздушное предупреждение.
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