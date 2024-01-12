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Напряженный период: почему в 2024 году обещают много геомагнитных бурь и штормов

Напряженный период: почему в 2024 году обещают много геомагнитных бурь и штормов

Напряженный период: почему в 2024 году обещают много геомагнитных бурь и штормов Евгения КомароваПосле «мощного» с точки зрения магнитных бурь начала января космическая погода несколько успокоилась.

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