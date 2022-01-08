Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Хабиб – о протестах в Казахстане: «Очень переживаю. Надеюсь, что на земле наших братьев воцарится мир»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал события в Казахстане, где на фоне митингов начались боевые столкновения протестующих с правоохранительными органами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх