СК России установит причастных к обстрелу съемочной группы ГТРК "Луганск"

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Сотрудники Следственного комитета России возьмут на себя расследование инцидента с обстрелом журналистов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР).
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