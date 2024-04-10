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СК России установит причастных к обстрелу съемочной группы ГТРК "Луганск"

СК России установит причастных к обстрелу съемочной группы ГТРК "Луганск"

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Сотрудники Следственного комитета России возьмут на себя расследование инцидента с обстрелом журналистов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР).

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