Northrop Grumman построила опытный АНПА Manta Ray

Опытный АНПА Manta Ray разработки Northrop GrummanАгентство перспективных разработок Пентагона при участии коммерческих компаний занимается программой создания перспективного автономного необитаемого подводного аппарата с шифром Manta Ray.
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