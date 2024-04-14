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Northrop Grumman построила опытный АНПА Manta Ray

Northrop Grumman построила опытный АНПА Manta Ray

Опытный АНПА Manta Ray разработки Northrop GrummanАгентство перспективных разработок Пентагона при участии коммерческих компаний занимается программой создания перспективного автономного необитаемого подводного аппарата с шифром Manta Ray.

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