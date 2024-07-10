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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» хочет пригласить агронома «Локомотива». Газон «РЖД Арены» был признан лучшим в РПЛ

«Спартак» хочет пригласить агронома «Локомотива». Газон «РЖД Арены» был признан лучшим в РПЛ

Средняя оценка газона «РЖД Арены» в прошедшем сезоне составила 4,8, что является лучшим показателем в РПЛ.

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