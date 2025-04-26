Волочкова после того, как предрекла развод дочери через полгода: «Это ересь»

26 апреля состоится главное светское событие Петербурга — свадьба дочери Анастасии Волочковой. Но из-за постоянных споров вокруг торжества Ариадна сама не рада, что три месяца назад рассказала о своем счастье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии