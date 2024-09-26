Противник потерял контроль над автостанцией и несколькими улицами на востоке Угледара

Российские войска продолжают продвижение в городской черте Угледара. После интенсивного огневого воздействия, как известно, на днях в городе вошли российские штурмовые группы, которые занимают всё новые и новые позиции.
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