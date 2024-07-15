Генерал Попов переведен под домашний арест

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. 235-й гарнизонный военный суд смягчил меру пресечения для генерал-майора Ивана Попова, который до этого находился в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.
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