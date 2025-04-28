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Автобус съехал в кювет во Владимирской области, пострадали 35 человек

Автобус съехал в кювет во Владимирской области, пострадали 35 человек

Экскурсионный автобус съехал в кювет в Александровском районе Владимирской области.<strong>В Александровском районе Владимирской области произошла авария с участием экскурсионного автобуса, <a href="https://vk.

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