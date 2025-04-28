Автобус съехал в кювет во Владимирской области, пострадали 35 человек

Экскурсионный автобус съехал в кювет в Александровском районе Владимирской области.<strong>В Александровском районе Владимирской области произошла авария с участием экскурсионного автобуса, <a href="https://vk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии