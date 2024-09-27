Российский морпех рассказал, что ВСУ устанавливают мины с помощью дрона

Операторы дронов ВСУ начали устанавливать в приграничных районах Курской области взрывные устройства, от которых отходит три растяжки, рассказал боец с позывным Шмель из отряда «Кошмар» 810-й бригады морской пехоты ВС России.
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