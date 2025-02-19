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Зеленскому «отказали в праве» представлять волю украинцев

Зеленскому «отказали в праве» представлять волю украинцев

Маск заявил, что Зеленский не может представлять волю украинцев без выборов Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует восстановить свободу прессы и прекратить отменять выборы, написал в соцсети Х глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) американский миллиардер Илон Маск.

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