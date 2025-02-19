Зеленскому «отказали в праве» представлять волю украинцев

Маск заявил, что Зеленский не может представлять волю украинцев без выборов Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует восстановить свободу прессы и прекратить отменять выборы, написал в соцсети Х глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) американский миллиардер Илон Маск.