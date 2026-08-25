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Valentino возвращает Vendetta: два аромата, одна история любви

Valentino возвращает Vendetta: два аромата, одна история любви

Есть ароматы за которыми сразу чувствуется история. Новая Vendetta от Valentino — как раз из таких. Спустя 35 лет после первого появления культовое имя возвращается как дуэт Vendetta Donna и Vendetta Uomo.

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