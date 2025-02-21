ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах

Восемь граждан России, которые по заданиям украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры, волонтерские организации, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение, были приговорены к колонии на срок от 22 до 16 лет.