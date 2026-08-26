Загадка 13-тысячелетней давности: история Земли может измениться. Что упало в Онежское озеро?

Учёные на пороге открытия, которое изменит историю Земли.На дне Онежского озера ученые наткнулись на странный "розовый горизонт" — слой, который буквально выбивается из привычной картины донных отложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии