Давление на трубу, как Россия превращает вызовы в новые возможности

Вашингтон усиливает риторику, Москва отвечает спокойствием Американские СМИ дружно сообщили, что в столице США подготовили очередной пакет рестрикций, адресованных в банковский и энергетический секторы России.
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