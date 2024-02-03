Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.

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