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Царьград

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В отношении ранившего четырех человек в Москве боксера завели уголовное дело

В отношении ранившего четырех человек в Москве боксера завели уголовное дело

Мужчину обвинили в хулиганстве.Как ранее сообщал «Царьград», житель Тамбовской области 1986 года рождения, чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу в Москве и ранил четырех человек, в отношении его возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает МВД МЕДИА.

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