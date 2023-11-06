В отношении ранившего четырех человек в Москве боксера завели уголовное дело

Мужчину обвинили в хулиганстве.Как ранее сообщал «Царьград», житель Тамбовской области 1986 года рождения, чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу в Москве и ранил четырех человек, в отношении его возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает МВД МЕДИА.