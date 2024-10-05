Черные кухонные принадлежности могут довести до болезней и могилы

Кухонные принадлежности из черного пластика представляют опасность для здоровья. При нагревании они могут выделять канцерогены, способные спровоцировать онкологические заболевания и другие серьезные проблемы.
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