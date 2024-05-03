Знаете ли вы, какие 7 бытовых приборов категорически нельзя подключать к удлинителю. Уберегите себя и своих близких

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Квартира, дом, дача

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Комментарии
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А
Алексей
Мне особенно понравилось про клемму заземления😁😁😁
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8 час.
Гузель Серова
Видимо писал человек очень плохо знающий мощности потребления современного оборудования, во-первых, а во-вторых, если удлинитель сделан на нормальном кабеле, а вся электрика сделана исходя из расчётов потребления обрудования, то никаких проблем не возникает.
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3 час.

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