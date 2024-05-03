Знаете ли вы, какие 7 бытовых приборов категорически нельзя подключать к удлинителю. Уберегите себя и своих близких

Проверьте, знаете ли вы базовые правила электробезопасности? Сколько приборов можно включить в одну розетку? В идеале для подключения приборов лучше использовать отдельную розетку для каждого, особенно это касается приборов с высоким потреблением электроэнергии.
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