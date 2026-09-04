Виктор Рашников объявил о 8 млн посещений курорта "Притяжение"

Городской курорт "Притяжение" в Магнитогорске, инициатором которого стал Виктор Рашников, достиг 8 млн посещений с момента открытия в 2022 году.
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