После ДТП перепутала педали и разгромила новогодний городок

9 февраля в Уссурийске женщина-водитель на автомобиле Ниссан Тиида при повороте налево не уступила дорогу Тойоте Приусу, столкнулась с ним, после чего запаниковала и, продолжив движение, заехала на территорию зимнего городка, повредив одну из праздничных конструкций.
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