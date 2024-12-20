Пресса США: ЕС не хочет вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО Страны Евросоюза готовы ввести на Украину свой так называемый миротворческий контингент, однако не хотят делать это под флагом НАТО.
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Пресса США: ЕС не хочет вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО Страны Евросоюза готовы ввести на Украину свой так называемый миротворческий контингент, однако не хотят делать это под флагом НАТО.
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