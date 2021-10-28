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Французские пекари предупредили о росте цен на багеты из-за неурожая в России

Французские пекари предупредили о росте цен на багеты из-за неурожая в России

Во Франции растут цены на пшеницу, что ведет к подорожанию багетов, передает AP. По информации агентства, в настоящее время многие французские булочные предупреждают покупателей о возможном росте цен на багет на 3-4 цента (2,5-4 рубля).

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