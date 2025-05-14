Глава Бразилии не встретился с Путиным и не уговорил его ехать в Стамбул

Президенты России и Бразилии так и не встретились в Москве, несмотря обещание Инасиу Лула да Силва попытаться уговорить Владимира Путина поехать в Стамбул мириться с Украиной, подтвердило посольство Бразилии в Москве 14 мая журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии