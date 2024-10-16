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Франция будет сокращать расходы на Украину

Франция будет сокращать расходы на Украину

Руководство страны хочет сдержать дефицит бюджета.Франция собирается сократить расходы на Украину. Это связано с дефицитом бюджета, сообщает Politico со ссылкой на министра обороны Себастьяна Лекорню.

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