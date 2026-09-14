Иран: Представители Иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) сообщили, что нефтяной танкер El Gaia под панамским флагом загорелся после того, как подорвался на мине во время следования через Ормузский пролив за пределами маршрута, обозначенного иранскими войсками ранее в тот же день.