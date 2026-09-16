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The Eurasia Daily news agency

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Euractiv: Ursula von der Leyen wants to create a European Security Council

Euractiv: Ursula von der Leyen wants to create a European Security Council

The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, will raise the issue of the creation of the European Security Council during her speech at the European Parliament on Wednesday, Euractiv reports, citing the text of the speech at his disposal.

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