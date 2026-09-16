Euractiv: Ursula von der Leyen wants to create a European Security Council

The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, will raise the issue of the creation of the European Security Council during her speech at the European Parliament on Wednesday, Euractiv reports, citing the text of the speech at his disposal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым