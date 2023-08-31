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Яркие физкульт-воспоминания

Яркие физкульт-воспоминания

Чтобы быть ловким, быстрым, смелым нужно много тренироваться. Об этом не забывают наши воспитанники. Каждый день они старательно оттачивают свои навыки в быстром беге, в высоких и дальних прыжках, в меткости с помощью метания, игры в кегли, в мяч.

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