Яркие физкульт-воспоминания

Чтобы быть ловким, быстрым, смелым нужно много тренироваться. Об этом не забывают наши воспитанники. Каждый день они старательно оттачивают свои навыки в быстром беге, в высоких и дальних прыжках, в меткости с помощью метания, игры в кегли, в мяч.