Мировое обозрение

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Сенатор Ковитиди призвала СБ ООН рассмотреть инцидент с украинским кораблем в Черном море

Сенатор Ковитиди призвала СБ ООН рассмотреть инцидент с украинским кораблем в Черном море

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива как часть системных провокаций Украины в Чёрном море должен стать предметом экстренного рассмотрения в СБ ООН, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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