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Антонов: США должны прекратить поставки оружия Украине и «одернуть» неонацистов

Антонов: США должны прекратить поставки оружия Украине и «одернуть» неонацистов

Соединенные Штаты должны прекратить поставки оружия Украине и «одернуть» неонацистов из ВСУ. Соответствующее заявление сделал посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, процитированный в Telegram-канале отечественной дипломатической миссии в Вашингтоне.

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