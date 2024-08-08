Соединенные Штаты должны прекратить поставки оружия Украине и «одернуть» неонацистов из ВСУ. Соответствующее заявление сделал посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, процитированный в Telegram-канале отечественной дипломатической миссии в Вашингтоне.
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