Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Не работали не работают и не будут работать,а зачем.Русские прокормят.В Минфине Абхазии...
  • Сергей Семенов
    Так они уже по техкартам работают. Проходишь медкомиссию, положено * минут, столько и держать будут. Приходишь лечитс...Российские врачи ...
  • Сергей Карабухин
    !!! Объединение на основе взаимной выгоды - это новое в отношениях между бывшими республиками СССР. Не переживут восс...Франция, Германия...

Заключенные перестанут получать выплату за подписание контракта на службу в зоне спецоперации

Заключенные перестанут получать выплату за подписание контракта на службу в зоне спецоперации

Правительство России изменило порядок получения единовременной выплаты, положенной за заключение контракта с Вооруженными силами РФ и войсками Росгвардии на службу в зоне специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх