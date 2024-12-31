Заключенные перестанут получать выплату за подписание контракта на службу в зоне спецоперации

Правительство России изменило порядок получения единовременной выплаты, положенной за заключение контракта с Вооруженными силами РФ и войсками Росгвардии на службу в зоне специальной военной операции (СВО).
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