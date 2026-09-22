Вратарь ПСЖ Сафонов вернулся в Россию на матчи сборной

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прибыл в Россию для участия в товарищеских матчах сборной, первая из которых пройдет 29 сентября в Казани против Ирана.
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