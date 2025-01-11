Россияне перевели мошенникам за 2024 год до 300 млрд рублей

По данным Сбербанка, мошенники стали богаче за год на 250 — 300 млрд рублей.фото: pixabay.com/StockSnapСумма похищенного мошенниками у россиян в 2024 году оценивается в 250-300 млрд рублей, заявил 11 января зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии