Трамп заявил, что Путин может пользоваться слабостью Байдена Сегодня

Фото: Flickr / Gage Skidmore Андрей Пунегов Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поделился сведениями о том, что лидер Российской Федерации Владимир Путин берёт в расчёт то, в каком состоянии оказались власти державы.
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