Трамп заявил, что Путин может пользоваться слабостью Байдена Сегодня

Фото: Flickr / Gage Skidmore Андрей Пунегов Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поделился сведениями о том, что лидер Российской Федерации Владимир Путин берёт в расчёт то, в каком состоянии оказались власти державы.