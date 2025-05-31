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Астроном Киселев: 1 июня на Земле начнется мощная магнитная буря

Астроном Киселев: 1 июня на Земле начнется мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря начнется на Земле к вечеру 1 июня. Как объяснил aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев, причиной электромагнитного возмущения стал крупнейший с начала 2025 года выброс массы на Солнце, направленный в сторону Земли.

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