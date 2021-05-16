Полицейские в Северной Осетии уличили оператора АЗС в присвоении 500 тыс. рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по РСО-Алания был задержан один из работников автозаправочной станции, расположенной в Моздокском районе республики.

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