24-пушечный корабль «Святой Павел» был заложен на Соломбальской верфи Петром I в 1693 году.Когда в 1894 году воронежский губернатор обратился к императору Александру III с просьбой признать первенство Воронежа как родины российского флота, ему было отказано.
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