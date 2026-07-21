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Газета.ру

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Экс-соратник Трампа Кент: США не победят Иран военным путем

Экс-соратник Трампа Кент: США не победят Иран военным путем

США не смогут военным путем победить Иран, поэтому американцы должны "уйти" из Исламской республики. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом, член Республиканской партии Джо Кент.

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